Milan, Paolo Maldini torna per l’anniversario? Le ultime

Il 16 dicembre 2024 sarà una data speciale per il Milan . Il club festeggerà in occasione della sedicesima giornata di campionato a San Siro contro il Genoa il 125° anniversario dalla sua fondazione. Ci saranno tanti ospiti e una maglia speciale per l'occasione. Occhio poi al possibile ritorno di una persona molto importante per i rossoneri. Ecco di chi si tratta.

Milan, Paolo Maldini di nuovo a San Siro? La novità in vista dell'anniversario

Come scrive Calciomercato.com, allo stadio ci saranno tanti grandi ex campioni, soprattutto i tre olandesi: Van Basten, Gullit e Rijkaard. Una lista è composta da: Seedorf, Inzaghi, Pato, Abbiati, Simone, Tassotti, F.Galli, Evani, Donadoni, Costacurta, Serginho, Zambrotta, Jankulovski,Brocchi, Zaccardo e Oddo. Secondo quanto si legge, sarebbe stato invitato anche Paolo Maldini, ex dirigente e leggenda del Milan. Al momento non si sa se ha o meno accettato l'invito.