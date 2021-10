Milan, Maignan da stamattina a ‘La Madonnina’ per l’operazione

Mike Maignan, portiere del Milan, è arrivato intorno alle ore 09:00 alla clinica 'La Madonnina' di Milano per l'intervento in artroscopia

Mike Maignan, portiere del Milan, è arrivato questa mattina, intorno alle ore 09:00, presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Qui verrà sottoposto all'operazione in artroscopia al polso sinistro. Soltanto dopo l'intervento, che sarà eseguito dal professor Loris Pegoli, sarà possibile avere certezze sui tempi di recupero dell'estremo difensore francese. Sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina si parla di almeno due mesi. Ecco perché il Diavolo è corso subito ai ripari prendendo lo svincolato Antonio Mirante.