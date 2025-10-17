Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, l’opinione: “Rafa Leao come Henry, ecco perché”

MILAN NEWS

Milan, l’opinione: “Rafa Leao come Henry, ecco perché”

Rafa Leao può diventare come Henry per il Milan, l'opinione
Rafa Leao fa sempre molto discutere, ma il Milan se lo tiene stretto, anche perché per qualcuno può diventare come Henry: ecco i dettagli
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Ci sono pochi giocatori che fanno più parlare di Rafa Leao, talento portoghese classe 1999 del Milan, destinato per sempre a dividere, tra chi non lo considera un campione, chi invece lo ama alla follia e chi, addirittura, rivede in lui Thierry Henry, fenomeno dei primi anni 2000. Il primo a fare questo paragone, qualcuno si ricorderà, era stato proprio Stefano Pioli, che mentre era l'allenatore del Milan in conferenza disse che il portoghese glielo ricordava. Era ben prima che Rafa Leao "esplodesse" calcisticamente. Ora, però, Massimiliano Allegri studia per lui un ruolo da centravanti e quindi il paragone torna di moda.

Ne ha parlato Stefano Agresti sulle colonne della Gazzetta di stamattina. Ecco le sue parole: "Se ancora non l’ha fatto, Rafa Leao dovrebbe studiare l’evoluzione tattica di Henry, uno dei più grandi marcatori degli ultimi trent’anni, che si era inizialmente affermato come ala". Ed effettivamente la somiglianza c'è. Forse al portoghese manca qualcosa tecnicamente però.

LEGGI ANCHE

Eppure basterebbe fare anche un po' meno di Henry, che ha segnato oltre 400 gol. Anche se, all'inizio, di lui si dicevano le stesse cose: "Correva e dribblava tanto, accendeva il suo talento con discontinuità, segnava poco. Già, sembra di sentir raccontare di Leao - continua Agresti - Quando la Juve acquistò Henry, prima Marcello Lippi e poi Carlo Ancelotti lo utilizzarono da ala. Nessuno lo immaginava lontano dalla linea laterale, sembrava un calciatore costruito per giocare con i piedi sulla riga bianca. Impiegato in quel modo, Henry fallì. E fu spedito subito all’Arsenal, dove incontrò Arsene Wenger, l’allenatore che avrebbe cambiato la sua storia. Spostandolo sempre più vicino alla porta".

LEGGI ANCHE: Milan, ecco l’esito degli esami di Pulisic dopo l’infortunio in Nazionale | PM News >>>

Allegri come Wenger quindi. L'operazione è possibile. C'è solo una cosa, secondo Agresti, imprescindibile affinché si arrivi al successo: "Che Rafa Leao creda fortemente in ciò che fa". Nei prossimi mesi avremo una risposta.

Leggi anche
Infortuni Milan, brutte notizie per Pulisic e Rabiot. Contro la Fiorentina tutto su Leao
Allarme in casa Milan, Nkunku ieri non si è allenato: il motivo. Novità su Pulisic

© RIPRODUZIONE RISERVATA