Milan, l’opinione: “Rafa Leao come Henry, ecco perché”

Eppure basterebbe fare anche un po' meno di Henry, che ha segnato oltre 400 gol. Anche se, all'inizio, di lui si dicevano le stesse cose: "Correva e dribblava tanto, accendeva il suo talento con discontinuità, segnava poco. Già, sembra di sentir raccontare di Leao - continua Agresti - Quando la Juve acquistò Henry, prima Marcello Lippi e poi Carlo Ancelotti lo utilizzarono da ala. Nessuno lo immaginava lontano dalla linea laterale, sembrava un calciatore costruito per giocare con i piedi sulla riga bianca. Impiegato in quel modo, Henry fallì. E fu spedito subito all’Arsenal, dove incontrò Arsene Wenger, l’allenatore che avrebbe cambiato la sua storia. Spostandolo sempre più vicino alla porta".
LEGGI ANCHE: Milan, ecco l’esito degli esami di Pulisic dopo l’infortunio in Nazionale | PM News >>>
Allegri come Wenger quindi. L'operazione è possibile. C'è solo una cosa, secondo Agresti, imprescindibile affinché si arrivi al successo: "Che Rafa Leao creda fortemente in ciò che fa". Nei prossimi mesi avremo una risposta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA