Milan, l’opinione: “Rafa Leao come Henry, ecco perché”

Ci sono pochi giocatori che fanno più parlare di Rafa Leao, talento portoghese classe 1999 del Milan, destinato per sempre a dividere, tra chi non lo considera un campione, chi invece lo ama alla follia e chi, addirittura, rivede in lui Thierry Henry, fenomeno dei primi anni 2000. Il primo a fare questo paragone, qualcuno si ricorderà, era stato proprio Stefano Pioli, che mentre era l'allenatore del Milan in conferenza disse che il portoghese glielo ricordava. Era ben prima che Rafa Leao "esplodesse" calcisticamente. Ora, però, Massimiliano Allegri studia per lui un ruolo da centravanti e quindi il paragone torna di moda.