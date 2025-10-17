Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 17 ottobre 2025. Anche e soprattutto nel corso della giornata, però, sono emerse novità importanti concernenti l'universo rossonero. Con la sosta Nazionali ormai alle spalle, a poco più di 48 ore da Milan-Fiorentina, il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri, fa la conta dei giocatori rimasti a disposizione per la sfida contro i viola di Stefano Pioli. Vediamo insieme, dunque, le news più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA