Milan, l’importanza tattica di Saelemaekers: l’equilibratore di Pioli

Alexis Saelemaekers è un vero e proprio equilibratore nel Milan di Stefano Pioli. L'arrivo di Alessandro Florenzi è una minaccia per lui?

Riccardo Varotto

Alexis Saelemaekers è un giocatore che ha acquisito un'enorme importanza nel Milan di Stefano Pioli. Arrivato nella sessione invernale di calciomercato della stagione 2019-2020, il belga è partito in sordina per poi ritagliarsi spazio specialmente nell'annata seguente. Non parliamo di certo di un fenomeno: tecnicamente ha palesato parecchi limiti, ma tatticamente è una vera manna dal cielo per una squadra decisamente a trazione offensiva.

Nell'ultima stagione, il classe '99 ha collezionato ben 32 presenze in Serie A, mettendo a segno solo 2 reti. Ecco, i gol sono un tasto dolente per Saelemaekers: per essere un esterno d'attacco in un 4-2-3-1, due centri sono davvero pochi. Se allargassimo il conteggio anche nelle competizioni europee, arriveremmo a quota 3 grazie alla rete realizzata nella partita contro il Rio Ave, valida per i preliminari di Europa League. In molti ricorderanno quella partita per l'infinita serie di rigori sotto la pioggia.

Il belga ha dato vita ad una catena di destra molto funzionale con Davide Calabria: i due si sono trovati a meraviglia, garantendo un equilibrio tattico tale da permettere a Theo Hernandez di fungere da ala aggiunta in alcuni match. La fascia sinistra del Milan, infatti, è decisamente più offensiva: il francese in coppia con Ante Rebic riesce a sovrapporsi spesso, andando numerose volte al tiro (non a caso ha segnato ben 7 gol in campionato).

L'arrivo di Alessandro Florenzi toglierà sicurezze a Saelemaekers? Questo è ancora presto per dirlo. Il Campione d'Europa è un innesto molto intelligente da parte della dirigenza, perché garantisce copertura in diverse zone di campo. L'ex Roma potrà essere impiegato come terzino destro, come esterno di centrocampo in un 4-4-2 o come trequartista di destra nel 4-2-3-1: un autentico jolly!

Saelemarkers ancora titolare nel Milan di Pioli? Certo!

Una cosa è certa: togliere il posto all'equilibratore di Pioli non sarà semplice per nessuno. Un esterno d'attacco potrebbe anche arrivare in questi giorni finali di calciomercato, ma è molto probabile che egli sia un sostituto di Samu Castillejo (il quale ha richieste in Spagna e potrebbe partire) piuttosto che un titolare. Nelle ultime ore è uscito il nome di Domenico Berardi per i rossoneri, ma il Sassuolo ha pretese troppo alte per le casse del Diavolo. La speranza dei tifosi del Milan è che Saelemaekers metta più gol nelle gambe: in quel caso, parleremmo di un giocatore davvero completo pronto per fare il grande salto di qualità.