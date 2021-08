Calciomercato Milan – Berardi vuole lasciare il Sassuolo: Diavolo vigile

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Domenico Berardi ha chiesto la cessione ai neroverdi. È il pallino di mister Stefano Pioli

È possibile che il Milan faccia un tentativo per prendere Domenico Berardi in questa sessione di calciomercato. 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come l'esterno offensivo classe 1994, campione d'Europa con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini, sia un vecchio pallino del tecnico rossonero Stefano Pioli.

L'allenatore provò a prenderlo quando era all'Inter e, successivamente, nella sua esperienza sulla panchina della Fiorentina, ma senza esito. Adesso, però, la situazione potrebbe cambiare. Berardi, infatti, ha chiesto di lasciare il Sassuolo da già fine giugno per fare un ulteriore passo in avanti nella sua carriera.

Il Milan, dunque, potrebbe prendere Berardi in questa sessione estiva di calciomercato un po' perché piace a Pioli ed un po' perché il Diavolo è alla ricerca proprio di un giocatore con le sue caratteristiche in quel settore di campo. Ci sarà, però, da fare i conti con le richieste economiche del Sassuolo, che non si preannunciano modiche.

Sebbene i neroverdi possano favorire l'uscita del giocatore (ha una promessa da parte dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali) a condizioni di formula e pagamento favorevoli, come successo in occasione della cessione di Manuel Locatelli alla Juventus, ad ogni modo il Sassuolo lascerà partire Berardi per un'offerta intorno ai 35 milioni di euro.

Cifra ritenuta alta dal Milan, che monitora la situazione del numero 25 neroverde, consapevole, però, di come la concorrenza sia tanta. In caso di cessione di Dusan Vlahovic, infatti, la Fiorentina sarebbe pronta ad accontentare le richieste della società emiliana 'dirottando' una parte dei proventi della cessione del serbo proprio su Berardi.

Cosa che il Milan non può fare. È vero, ha ceduto Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte, ma monetizzerà soltanto tra un anno. Difficilmente, dunque, ha concluso il quotidiano torinese, Berardi sarà rossonero. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara resteranno comunque vigili su di lui.