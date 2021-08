Calciomercato Milan – Castillejo potrebbe lasciare i rossoneri: il punto

Samu Castillejo potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato: lo spagnolo è richiesto da alcuni club de La Liga

Il Milan potrebbe presto salutare Samu Castillejo in questa sessione di calciomercato. Lo spagnolo non rientra nei piani di Stefano Pioli per la prossima stagione e quindi potrebbe tornare in Spagna, dato che ci sono alcuni club interessati. La Gazzetta dello Sport parla di un forte interessamento del Betis Siviglia e del Getafe per l'ex giocatore del Villarreal.