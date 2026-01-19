Andrea Marinozzi, giornalista sportivo e telecronista per 'DAZN', ha parlato - durante il programma 'Fuoriclasse' - del Milan di Massimiliano Allegri dopo il successo di ieri a 'San Siro', 1-0, contro il Lecce firmato da Niclas Füllkrug

Andrea Marinozzi, bravo giornalista sportivo e da qualche tempo telecronista per 'DAZN', ha parlato - durante il programma 'Fuoriclasse' - del Milan di Massimiliano Allegri dopo il successo di ieri a 'San Siro', 1-0 , contro il Lecce firmato da Niclas Füllkrug con un colpo di testa al 76' .

“L’atmosfera è bella da inizio stagione. È totalmente cambiata rispetto allo scorso anno e si accende ancora di più per questo duello con l’Inter. Perché ci sono tantissimi punti in comune, anche recenti. Il successo dell’Inter contro il Lecce con Francesco Pio Esposito, qui invece con Füllkrug".