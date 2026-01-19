Pianeta Milan
Andrea Marinozzi, bravo giornalista sportivo e da qualche tempo telecronista per 'DAZN', ha parlato - durante il programma 'Fuoriclasse' - del Milan di Massimiliano Allegri dopo il successo di ieri a 'San Siro', 1-0, contro il Lecce firmato da Niclas Füllkrug con un colpo di testa al 76'.

L’atmosfera è bella da inizio stagione. È totalmente cambiata rispetto allo scorso anno e si accende ancora di più per questo duello con l’Inter. Perché ci sono tantissimi punti in comune, anche recenti. Il successo dell’Inter contro il Lecce con Francesco Pio Esposito, qui invece con Füllkrug".

"Ma anche la partita di sabato dell’Inter: prima mezz’ora, grandissima qualità, poi gestisce concedendo pochissimo agli avversari. Il Milan fa una grande mezz’ora nel secondo tempo, creando tante opportunità. Fanno un l’1-0 con un attaccante: Lautaro Martínez nell’Inter e Füllkrug nel Milan. Poi concede pochissimo agli avversari, gestisce la partita. Sono partite molto simili quelle di Inter e Milan in questo recente duello”, ha concluso Marinozzi.

