Jashari meglio di Modric? Analisi Milan-Lecce 1-0: verticali e aggressivi

Un risultato anche bugiardo, quello di Milan-Lecce 1-0, che lascia pensare al classico "corto muso", ma che in realtà nasconde una prestazione eccellente dei rossoneri, ma soprattutto diversa dal solito. Come si evince dall'analisi tattica del nostro Mattia Pellé, match analyst, i ragazzi di Massimiliano Allegri hanno giocato in modo molto diverso dal solito: aggressivi, verticali, quasi uomo su uomo. Brilla in particolare Ardon Jashari, svizzero classe 2002 alla prima da titolare a San Siro, che non ha fatto rimpiangere Luka Modric, croato che invece è classe 1985. Anzi, sotto certi aspetti è anche meglio di lui.