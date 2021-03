Milan – Leao, Rebic e Calabria: allenamento aggiuntivo. Obiettivo recupero

Le ultime notizie sul Milan fornite da 'Sky Sport'. Allenamento supplementare per Davide Calabria, Rafael Leao e Ante Rebic: le ultime

Nonostante i recuperi di Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer, la situazione infortunati per il Milan rimane molto delicata. I due giocatori, out da diverse settimane, non saranno di certo arruolabili dal primo minuto contro il Manchester United. Ecco perché, secondo quanto riferisce 'Sky Sport', Stefano Pioli sta facendo di tutto per recuperare Rafael Leao, Ante Rebic e anche Davide Calabria. Lo svedese, infatti, non verrà sicuramente schierato dal primo minuto e, per questo motivo, il recupero di uno dei due attaccanti rimane praticamente fondamentale. In tal senso, i giocatori hanno svolto una sessione aggiuntiva di allenamento per cercare di recuperare per il match di Europa League.