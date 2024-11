Come sta Rafael Leao? Questa la preoccupazioni che qualche tifoso rossonero ha avuto dopo la notizia lanciata da Mediaset. Secondo i colleghi, il portoghese è uscito da Milan-Juventus zoppicando e non poggiando il peso sul piede destro (LEGGI QUA). Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non c'è alcuna preoccupazione riguardo la salute di Rafael Leao. Il giocatore sta bene. Buone notizie quindi per il Milan in vista della Champions League: tra due giorni, infatti, ci sarà la partita contro lo Slovan Bratislava. LEGGI ANCHE: Milan, Loftus-Cheek è un oggetto misterioso. La soluzione a sorpresa?