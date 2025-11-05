Il Milan di Massimiliano Allegri archivia la 10 giornata di Serie A con un risultato assolutamente positivo: i rossoneri hanno battuto la Roma di Gasperini per 1-0 tra le mura casalinghe di San Siro. I ragazzi di Allegri, perciò, si continuano a tener agganciati al Napoli di Conte, primo in classifica a un solo punto di distanza.

Con l'ultimo turno ormai archiviato, Transfermarkt ha deciso di pubblicare una speciale 'classifica' dedicata alla percentuale di tiri finiti in rete tra le varie squadre di Serie A. Inaspettatamente, al primo posto si trova la Cremonese, che ha messo a segno l'11,1% dei suoi 108 tifi in porta effettuati fino ad ora. Subito dopo troviamo l'Inter di Chivu, con 8,7% di tiri a segno. Al terzo posto figura la Lazio di Sarri, con l'8,5% mentre, il Milan di Massimiliano Allegri occupa solo il settimo posto: nonostante i 201 tiri effettuati, solo il 7,5% è riuscito ad andare a buon fine.