Milan, la banda Pioli va! E la Champions non è più un sogno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Con 17 risultati utili consecutivi – ultima sconfitta che risale a marzo contro il Genoa a San Siro – il Milan di Stefano Pioli si prepara al primo importante crocevia della stagione. Il match di giovedì sera in casa dei portoghesi del Rio Ave rappresenta non solo un traguardo importante dal punto di vista economico in caso di vittoria, circa 15 milioni, ma il raggiungimento del primo obiettivo stagionale, vale a dire il ritorno in Europa dopo due stagioni.

Pioli si gioca molto in questi 4 giorni, perché una volta tornati dal Portogallo si dovrà pensare all’impegno contro lo Spezia in campionato che, in caso di successo rossonero, permetterebbe al Milan di andare alla prima pausa stagionale con 9 punti e punteggio pieno. Sarebbe, dunque, un bellissimo modo per presentarsi al derby del 17 ottobre.

La rosa è ok, anche se ci sono ancora alcuni buchi che dovranno essere riempiti in questi ultimi giorni di mercato. Un centrale arriverà, meno certo un centrocampista, mentre in avanti i tempi di recupero di Ante Rebic causa lussazione del gomito non dovrebbero essere troppo lunghi. In ogni caso arriverà Jens Petter Hauge dal Bodo (14 gol e 9 assist in 17 partite di campionato).

Anche senza il leader di riferimento, Zlatan ibrahimovic, il Milan sta dimostrando di saper correre e di non voler fermarsi. La mentalità è vincente. Gabbia e Saelemaekers stanno dimostrando di essere alternative importanti e all’altezza dei titolari, Brahim Diaz e Tonali si sono già integrati al meglio anche se la forma e la condizione fisica non è ancora ottimale. Theo Hernandez è una certezza, Kessie ha finalmente trovato il suo ruolo e Calhanoglu da 10 fa davvero la differenza. Ora il sogno Champions League non è più un miraggio.

