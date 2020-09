Verso Rio Ave-Milan, possibile chance dal 1′ per Rafael Leao

VERSO RIO AVE-MILAN

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giovedì sera in casa del Rio Ave, Stefano Pioli potrebbe rilanciare dal 1′ il portoghese Rafael Leao, che da ormai una decina di giorni si è unito al resto dei compagni di squadra. L’ex Sporting Lisbona e Lille, infatti, ha saltato tutta la preparazione a causa della sua positività al Coronavirus. Ora, però, Leao potrebbe scendere in campo da titolare nel match più importante di questo inizio di stagione a causa delle assenze certe di Ibrahimovic e Rebic.

A Crotone è stato impiegato per l’ultimo quarto d’ora di gioco e certamente non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Per questo motivo il portoghese resta in ballottaggio con Lorenzo Colombo per una maglia da titolare.

