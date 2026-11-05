Il Milan continua a lavorare alla riorganizzazione della propria struttura dirigenziale in vista del futuro. L'arrivo di Markus Krosche in rossonero è sempre più vicino e, secondo le ultime indiscrezioni raccolte, potrebbe infatti non essere l'unica novità proveniente dalla Germania. Il dirigente tedesco avrebbe intenzione di portare a Milano con sé uno dei più stretti collaboratori: Timmo Hardung.

Milan, le ultime su Krosche e Hardung

A riportare la notizia è il quotidiano tedesco Frankfurter Rundschau, secondo cui il club dirischierebbe di perdere un'altra figura molto importante della propria area sportiva. L'obiettivo del dirigente sarebbe infatti quello di ricostruire aluna squadra di lavoro composta da uomini di fiducia.

Hardung ricopre il ruolo di direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte da luglio del 2023, e rappresenta uno dei collaboratori più vicini a Krosche. Il suo eventuale trasferimento in Italia seguirebbe quindi quello del dirigente tedesco, rafforzando ulteriormente il legame tra i due all'interno del nuovo progetto in Italia.

Il Milan potrebbe puntare su una struttura dirigenziale costruita attorno a delle figure che hanno già lavorato insieme, con l'obiettivo di portare avanti una strategia condivisa sul mercato, nello scouting e nella valorizzazione dei talenti.