Giornata piena zeppa di notizie per il Milan di Amorim. Dopo la sconfitta vittoria contro l'Inter, il Milan si prepara a scendere nuovamente in campo, questa volta contro il Ferencvaros in Europa League. Proprio per questo, sono uscite le ultime sulle probabili. Ma non è tutto: sul fronte dirigenza e mercato sono arrivate anche le ultime su Krosche e Federico Chiesa.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . Ritorno di fiamma

2. Le probabili di Milan-Ferencvaros

3. Le ultime su Krosche

4. Il ritorno di Adidas

Ilvalutacome possibile occasione per il mercato di gennaio. L'esterno deled ex, poco impiegato e frenato dagli infortuni, potrebbe lasciare l'Inghilterra per tornare in. Sull'ex bianconero ci sarebbero, però, anche. Il suo contratto scade nel 2028 e la valutazione attuale è di circaIlsi prepara ad affrontare ilnella quarta giornata di, con l'obbligo di vincere dopo le sconfitte controdovrebbe optare per un turnover contenuto, confermando iltra i pali, difesa con. A centrocampo spazio a, conalle spalle di. Turno di riposo, invece, per, mentre nella ripresa potrebbero trovare spazioè sempre più vicino al: secondo, l'accordo per il suo arrivo come nuovoè chiuso. Il club rossonero verseràun indennizzo di circa, e il dirigente tedesco dovrebbe iniziare a lavorare a gennaio. Fortemente voluto daporta con se una strategia basata su scouting, dati e valorizzazione dei giovani. Tra i suoi principali successi spiccano le cessioni diIlsi prepara a tornare addalla stagione 2028-29, con una stagione: una cifra record per la Serie A. La maglia rossonera, considerando lo sponsor Emirates, raggiungerebbe un valore di. Il nuovo accordo commerciale, assieme al progetto del, rappresenta un passo enorme nella strategia diper aumentare i ricavi del club e ridurre il divario economico con le altre big europee.