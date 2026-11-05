Dal possibile arrivo di Krosche e Chiesa fino alle probabili contro il Ferencvaros e le ultime su Adidas: ecco le notizie migliori di oggi
Milan-Ferencváros, probabili formazioni: turnover per Amorim | Video
Giornata piena zeppa di notizie per il Milan di Amorim. Dopo la sconfitta vittoria contro l'Inter, il Milan si prepara a scendere nuovamente in campo, questa volta contro il Ferencvaros in Europa League. Proprio per questo, sono uscite le ultime sulle probabili. Ma non è tutto: sul fronte dirigenza e mercato sono arrivate anche le ultime su Krosche e Federico Chiesa.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1 . Ritorno di fiammaIl Milan valuta Federico Chiesa come possibile occasione per il mercato di gennaio. L'esterno del Liverpool ed ex Juventus, poco impiegato e frenato dagli infortuni, potrebbe lasciare l'Inghilterra per tornare in Serie A. Sull'ex bianconero ci sarebbero, però, anche Inter, Lazio e Atalanta. Il suo contratto scade nel 2028 e la valutazione attuale è di circa 10 milioni di euro.
2. Le probabili di Milan-FerencvarosIl Milan si prepara ad affrontare il Ferencvaros nella quarta giornata di Europa League, con l'obbligo di vincere dopo le sconfitte contro Benfica e Bournemouth. Amorim dovrebbe optare per un turnover contenuto, confermando il 4-4-1-1: Torriani tra i pali, difesa con Terracciano, De Winter, Diawara e Bartesaghi. A centrocampo spazio a Hutchinson, Musah, Jashari e Cisse, con Rabiot alle spalle di Ramos. Turno di riposo, invece, per Pavlovic, mentre nella ripresa potrebbero trovare spazio Camarda e Comotto.
3. Le ultime su KroscheMarkus Krosche è sempre più vicino al Milan: secondo Matteo Moretto, l'accordo per il suo arrivo come nuovo Head of Football è chiuso. Il club rossonero verserà all'Eintracht Francoforte un indennizzo di circa 3,5 milioni di euro, e il dirigente tedesco dovrebbe iniziare a lavorare a gennaio. Fortemente voluto da Cardinale, Krosche porta con se una strategia basata su scouting, dati e valorizzazione dei giovani. Tra i suoi principali successi spiccano le cessioni di Kolo Muani, Marmoush ed Ekitike.
4. Il ritorno di AdidasIl Milan si prepara a tornare ad Adidas dalla stagione 2028-29, con un accordo decennale da 50 milioni di euro a stagione: una cifra record per la Serie A. La maglia rossonera, considerando lo sponsor Emirates, raggiungerebbe un valore di 80 milioni di euro annui. Il nuovo accordo commerciale, assieme al progetto del Generali Stadium, rappresenta un passo enorme nella strategia di Gerry Cardinale e RedBird per aumentare i ricavi del club e ridurre il divario economico con le altre big europee.
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