Milan-Juventus, Vlahović verso il rientro: cauto ottimismo per Chiesa

Dopo la sosta per le Nazionali, le squadre di Serie A torneranno in campo per la 9^ giornata di campionato. Tra i match di cartello spicca senza dubbio quello tra Milan e Juventus, in programma alle 20:45 di domenica 22 ottobre. In vista della sfida Massimiliano Allegri dovrà sicuramente fare a meno di Danilo, out per 20 giorni.