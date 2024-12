Milan, Ibrahimovic a Milanello: confronti e nuove strategie

Come scrive Calciomercato.com, Zlatan Ibrahimovic si è presentato a Milanello per assistere alla seduta di allenamento del Milan di Fonseca

Come scrive Calciomercato.com, Zlatan Ibrahimovic si è presentato a Milanello per assistere alla seduta di allenamento del Milan di Fonseca. Un segnale chiaro quello lanciato dal senior advisor di RedBird: la proprietà è al fianco della squadra e vuole delle risposte sul perché e cosa non stia andando bene. Il dialago con Fonseca sarebbe continuo e ci si potrebbe aspettare un nuovo confronto per fare il punto della situazione e valutare nuove strategie per dare uno sprint al Milan e alle motivazioni della squadra.