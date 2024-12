Milan, Theo Hernandez fuori forma: confronto con Fonseca. Ecco cosa ha chiesto

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', lo sfogo di Paulo Fonseca dopo Milan-Stella Rossa aveva nel mirino la squadra e alcuni singoli. Uno di questi è Theo Hernandez , con il quale ieri a Milanello l’allenatore ha avuto un colloquio individuale: l’obiettivo era spiegargli gli errori commessi e invitarlo a reagire per concentrarsi solo sul Milan . Oggi il portoghese avrà nuovi faccia a faccia, probabilmente con Calabria, Tomori e gli altri giocatori che secondo lo stesso Fonseca stanno giocando al di sotto delle possibilità. Non si tratta di processi, ma di un modo per recuperare giocatori fondamtale per il suo Milan . Con Leao è servita anche la panchina, sarà così anche per altri?

Fonseca, si legge, ha fatto vedere a Theo Hernandez tutti i suoi errori in difesa. Il francese è consapevole di non essere al meglio a livello fisico. Il tecnico gli ha chiesto una reazione, di isolarsi da tutto e di pensare solo al campo. Lo vuole al massimo. Resta da vedere se contro il Genoa gli concederà un turno di stop, per fargli resettare la testa. Di certo Paulo si aspetta una reazione in tempi brevi. Idem da Calabria e Tomori, due titolari dell'anno dello scudetto. Non solo singoli, Fonseca era arrabbiato anche con la squadra per come ha approcciato la gara contro la Stella Rossa: quei concetti li voleva ribadire pubblicamente per provocare una reazione. Perché sa bene che il Milan finora in campionato ha avuto un rendimento peggiore rispetto alla scorsa stagione e vuole svoltare. Il resto del lavoro lo ha fatto e lo farà con colloqui individuali. Il fatto che nessun dirigente ieri mattina fosse a Milanello, si legge, non va letto come un disimpegno del club, ma è frutto della precisa volontà di non delegittimare con discorsi al gruppo il lavoro dell'allenatore. È lui l'unico a dover gestire le questioni tecniche.