Sulla possibilità di entrare nelle prime 8: "L'ideale è di vincere tutte le prime otto per saltare gli ottavi ed evitarci due partite. Anche perché dobbiamo recuperare contro il Bologna. Così i giocatori saranno meno stanchi. Sulla carta sembra facile ma non lo è, si dovrà giocare tutte le partite come fossero finali".

Su cosa gli sta piacendo e cosa no: "Mi piace che la squadra sia più forte dell'anno scorso, possono giocare in più calciatori e non dipendiamo da nessun singolo. Quello che manca è l'equilibrio. Mi sento senza potere per aiutare la squadra in campo. Fuori ognuno ha il suo carattere, noi ci proviamo sempre a dare il massimo. Thiago Silva al Milan? Ci vorrebbe tanto. Quando giocavo con lui sembrava di avere un Ibrahimovic in difesa. Sta giocando ancora, gli ho detto di continuare finché sta bene. Sono contento di aver giocato con lui, anche se mi ha portato via dal Milan".