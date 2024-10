Milan, gravissimo infortunio per Tiago Santos: il comunicato

Tiago Santos, terzino ex obiettivo di mercato del Milan, ha subito un grave infortunio. Ecco il comunicato ufficiale del Lille

"Il nostro terzino Tiago Santos ha subito un infortunio al ginocchio sinistro durante l'allenamento di martedì 15 ottobre. Secondo gli esami effettuati, il giocatore soffre di una rottura del legamento crociato anteriore, che richiederà un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Tiago Santos, 22 anni, non sarà disponibile per diversi mesi. Il LOSC fa i migliori auguri al suo giocatore e lo accompagna nella sua migliore e più rapida guarigione!".