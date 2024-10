Milan, Kalulu: tutti i motivi della cessione. E su Tiago Santos…

Dopo le ottime prestazioni con la maglia della Juventus, molti tifosi e addetti ai lavori si stanno chiedendo perché il Milan abbia ceduto Kalulu in estate. I rossoneri, come scrive gazzetta.it, non consideravano Pierre Kalulu un'alternativa di primo livello da terzino. Poi, la dirigenza, si è posta un problema di liste. Il Milan ha compreso subito che avrebbero trovato spazio solo due terzini destri stranieri e quattro centrali: Emerson Royal e Calabria a destra, Tomori, Pavlovic, Thiaw, Gabbia e Kalulu in mezzo: uno era di troppo. Kalulu, si legge, avrebbe trovato spazio solo in casa di cessione di uno tra Calabria e Thiaw, ma non sono arrivate offerte.