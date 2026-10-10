Come ben sappiamo, l'avventura di Gimenez al Milan non è mai decollata. Il bomber messicano, arrivato dal Feyenoord nel febbraio del 2025, non è sbarcato in rossonero in un momento facile, in più la sua avventura è stata condizionata da moltissimi infortuni che, ovviamente, non hanno aiutato il giovane.

Milan, Gimenez ripante da Farioli

Dopo circa un anno e mezzo dal suo arrivo in Italia, Gimenez ha deciso di abbandonare la serie A trasferendosi alla corte del Porto, chiamato dain persona, che gli ha presentato il progetto tecnico. La formula è molto semplice:

Il riscatto, inoltre, può trasformarsi in obbligo in caso di qualificazione in Champions League del Porto e ad un determinato raggiungimento di presenze e numeri. Per ora, però, il bilancio è di 3 partite tra campionato e Coppa.

Al messicano manca ancora un po' di continuità, ma il tecnico del Porto sta lavorando molto durante per far ritornare il Gimenez del Feyenoord. Nelle gerarchie, però, il messicano parte dietro André Silva, anche lui ex Milan: ad oggi, infatti, il centravanti titolare è proprio il portoghese.