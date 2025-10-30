Pianeta Milan
Milan, Gimenez in crisi nera: i numeri preoccupanti del messicano

Il Milan ha iniziato bene il suo cammino in Serie A, ma Gimenez? I numeri del messicano non convincono e il Milan...
Il Milan ha iniziato bene il suo cammino in Serie A. Nel mese di ottobre, nonostante i tanti infortuni subiti, i rossoneri sono comunque riusciti a collezionare punti preziosi. Una questione, però, rimane un po' spinosa: l'attacco. Il Milan non riesce a segnare con la sua prima punta, Santiago Gimenez.

Milan, i numeri di Gimenez

La maggior parte dei gol rossoneri sono arrivati da Christian Pulisic e Rafael Leao, che non sono assolutamente delle punte. Da quando è iniziata la Serie A, Santiago Gimenez è partito quasi sempre come titolare, tranne che nella partita contro la Fiorentina di Stefano Pioli, ex allenatore rossonero. L'attaccante messicano è riuscito, a volte, a cambiare l'andamento della partita, ma non è mai riuscito a segnare.

Gimenez non va a segno da ben 627 minuti, davvero troppi per un giocatore il cui scopo è mandare la palla in rete. I numeri non sono incoraggianti e potrebbero spingere il Milan a farsi delle domande: tenerlo o cederlo a gennaio?

