Il Milan ha iniziato bene il suo cammino in Serie A. Nel mese di ottobre, nonostante i tanti infortuni subiti, i rossoneri sono comunque riusciti a collezionare punti preziosi. Una questione, però, rimane un po' spinosa: l'attacco. Il Milan non riesce a segnare con la sua prima punta, Santiago Gimenez.
Milan, i numeri di Gimenez
La maggior parte dei gol rossoneri sono arrivati da Christian Pulisic e Rafael Leao, che non sono assolutamente delle punte. Da quando è iniziata la Serie A, Santiago Gimenez è partito quasi sempre come titolare, tranne che nella partita contro la Fiorentina di Stefano Pioli, ex allenatore rossonero. L'attaccante messicano è riuscito, a volte, a cambiare l'andamento della partita, ma non è mai riuscito a segnare.