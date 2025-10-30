Milan, i numeri di Gimenez

La maggior parte dei gol rossoneri sono arrivati da Christian Pulisic e Rafael Leao, che non sono assolutamente delle punte. Da quando è iniziata la Serie A, Santiago Gimenez è partito quasi sempre come titolare, tranne che nella partita contro la Fiorentina di Stefano Pioli, ex allenatore rossonero. L'attaccante messicano è riuscito, a volte, a cambiare l'andamento della partita, ma non è mai riuscito a segnare.