Milan, Baiocchini: “Tomori molto probabilmente non ci sarà contro la Roma” E in attacco…

Il giornalista sportivo Manuele Baiocchini, in diretta ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato  degli infortunati in casa Milan
Il giornalista sportivo Manuele Baiocchini, in diretta ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato  degli infortunati in casa Milan. Il giornalista ha riferito che, contro la Roma domenica a San Siro, c'è una forte possibilità che in attacco scenda in campo una coppia inedita. Baiocchini ha parlato anche della situazione legata a Fikayo Tomori, rivelando che molto probabilmente non sarà disponibile per il big match contro i giallorossi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Baiocchini

LEGGI ANCHE: Nuovo Stadio Milan ed Inter, slitta il rogito: tutto rinviato alla prossima settimana

“Le notizie negative riguardano Tomori, che ha questa forte contusione e molto probabilmente non ci sarà: ci sono poche chance di recupero. Leao ha questo problema all’anca per il quale era uscito nell’intervallo della partita con l’Atalanta. Anche Gimenez ha un problema alla caviglia, non sta benissimo e quindi c’è la possibilità che contro la Roma giochi una coppia inedita formata da Nkunku e Loftus-Cheek. Ci sono ancora tre giorni per preparare la sfida contro i giallorossi ma si va verso questa soluzione”

