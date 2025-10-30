Il giornalista sportivo Manuele Baiocchini , in diretta ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato degli infortunati in casa Milan . Il giornalista ha riferito che, contro la Roma domenica a San Siro, c'è una forte possibilità che in attacco scenda in campo una coppia inedita. Baiocchini ha parlato anche della situazione legata a Fikayo Tomori , rivelando che molto probabilmente non sarà disponibile per il big match contro i giallorossi. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Le notizie negative riguardano Tomori, che ha questa forte contusione e molto probabilmente non ci sarà: ci sono poche chance di recupero. Leao ha questo problema all’anca per il quale era uscito nell’intervallo della partita con l’Atalanta. Anche Gimenez ha un problema alla caviglia, non sta benissimo e quindi c’è la possibilità che contro la Roma giochi una coppia inedita formata da Nkunku e Loftus-Cheek. Ci sono ancora tre giorni per preparare la sfida contro i giallorossi ma si va verso questa soluzione”