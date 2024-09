"I talenti avranno la possibilità di entrare in prima squadra. Per noi il Milan Futuro è importante perché avranno più tempo di crescere. La Serie C è un altro livello. Quando ti alleni con la prima squadra c'è una grande differenza. Sarà molto diverso: giocheranno contro gli adulti, sarà molto difficile. Per noi i giovani sono importanti. Futuro e Prima Squadra per noi è solo una squadra: quello che farà Fonseca in prima squadra lo farà anche con il Milan Futuro. Sarà un 'copia e incolla'. Fonseca non ha paura di puntare sui giovani. Zeroli, Jimenez, Camarda hanno già esordito in Prima Squadra. Faranno parte del Milan Futuro, ma dovranno restare anche in Prima Squadra. L'idea è che quando arrivano in Prima Squadra dovranno restare lì. Quando entri in prima squadra devi dare risultato. Il profilo è molto importante".