Milan-Fiorentina, Mutu: “Pioli è esperto, sa come gestire i momenti difficili”

Domenica ci sarà Milan-Fiorentina e Mutu ha parlato del momento viola e di Pioli, che torna a San Siro da avversario. Ecco le sue parole
Domenica sera sarà sicuramente un momento speciale per Stefano Pioli, che tornerà a San Siro da avversario per Milan-Fiorentina e che sarà sicuramente emozionato, anche se non potrà troppo pensare al passato, vista la situazione delicata della squadra viola e di tutto questo ha parlato Adrian Mutu, che a Firenze ha giocato e vinto tanto. Le sue dichiarazioni sono state raccolte dal CorSera, a cui ha spiegato come comunque ci sia ancora fiducia in Pioli, allenatore esperto. Ecco le sue parole.
Sulla fatica che Pioli sta facendo: "È esperto e sa come gestire i momenti difficili. Deve lavorare sull'aspetto mentale della squadra, perché c'è qualità, ma manca sicurezza. Firenze vive di emozione, quando le cose non vanno bene si sente la pressione. Bisogna dare compattezza e trovare equilibrio, magari con scelte coraggiose nei ruoli chiave".