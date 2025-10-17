Milan-Fiorentina, Mutu: “Pioli è esperto, sa come gestire i momenti difficili”

Domenica ci sarà Milan-Fiorentina e Mutu ha parlato del momento viola e di Pioli, che torna a San Siro da avversario. Ecco le sue parole

Domenica sera sarà sicuramente un momento speciale per Stefano Pioli, che tornerà a San Siro da avversario per Milan-Fiorentina e che sarà sicuramente emozionato, anche se non potrà troppo pensare al passato, vista la situazione delicata della squadra viola e di tutto questo ha parlato Adrian Mutu, che a Firenze ha giocato e vinto tanto. Le sue dichiarazioni sono state raccolte dal CorSera, a cui ha spiegato come comunque ci sia ancora fiducia in Pioli, allenatore esperto. Ecco le sue parole.