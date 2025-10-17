PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Nkunku non si allena. Pulisic grave. Torna Pioli e invoca…

TOP NEWS

Milan, Nkunku non si allena. Pulisic grave. Torna Pioli e invoca…

Si avvicina il ritorno a San Siro di Pioli contro il Milan, oggi ha parlato in conferenza. Intanto ecco l'esito degli esami per Pulisic e...
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Milan, le top news di oggi: da Pulisic a Pioli

Manca sempre meno al ritorno in campo del Milan che sarà proprio contro Stefano Pioli a San Siro domenica sera. Oggi intanto è tornato Christian Pulisic, ma non ci sono belle novità su di lui. Ecco le notizie principali di oggi, 17 ottobre 2025. Dalle condizioni degli infortunati alle parole di Pioli in conferenza. Ecco tutto ciò che forse vi siete perso, pubblicato su Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA