Milan, Nkunku non si allena. Pulisic grave. Torna Pioli e invoca…

Manca sempre meno al ritorno in campo del Milan che sarà proprio contro Stefano Pioli a San Siro domenica sera. Oggi intanto è tornato Christian Pulisic, ma non ci sono belle novità su di lui. Ecco le notizie principali di oggi, 17 ottobre 2025. Dalle condizioni degli infortunati alle parole di Pioli in conferenza. Ecco tutto ciò che forse vi siete perso, pubblicato su Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA