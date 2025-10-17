Mercato Milan, novità su Vlahovic! Abbiamo un calendario assurdo

Ancora oggi uno dei giocatori che più fanno sognare i tifosi del Milan è Dusan Vlahovic, attaccante bianconero. Ovviamente non tutti, ma molti lo vorrebbero in rossonero. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza a giugno e già in estate era stato corteggiato dal Milan, senza però trovare una quadra alla situazione. La porta, in vista di gennaio o della prossima estate, resta ovviamente aperta.