Mercato Milan, novità su Vlahovic! Abbiamo un calendario assurdo

Vlahovic continua a essere un obiettivo di mercato del Milan anche per gennaio o la prossima estate e arrivano novità importanti. Eccole
Ancora oggi uno dei giocatori che più fanno sognare i tifosi del Milan è Dusan Vlahovic, attaccante bianconero. Ovviamente non tutti, ma molti lo vorrebbero in rossonero. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza a giugno e già in estate era stato corteggiato dal Milan, senza però trovare una quadra alla situazione. La porta, in vista di gennaio o della prossima estate, resta ovviamente aperta.

Nel mercato invernale la Juventus potrebbe cedere il serbo classe 2000 a una cifra più bassa, mentre in estate sarebbe ovviamente libero a zero, con la possibilità di accordarsi già mesi prima. Ecco perché il Milan ci sta ancora pensando, nonostante le difficoltà. Arrivano però delle novità importanti a riguardo, di cui abbiamo parlato nel video qui in alto sul nostro canale.

Inoltre, nel video parliamo anche del ritorno di Stefano Pioli a San Siro domenica, delle difficoltà di questa partita, ma anche di un calendario complicatissimo che attende il Milan: dopo aver già giocato col Bologna, con la Juventus e con il Napoli, da qui a fine novembre i rossoneri avranno tantissimi scontri diretti. Dicci nei commenti del video cosa ne pensi e ricordati di iscriverti al canale, attivare la campanella e lasciare il tuo mi piace!

