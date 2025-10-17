Mercato Milan, novità su Vlahovic! Abbiamo un calendario assurdo

LEGGI ANCHE: Milan, ecco l’esito degli esami di Pulisic dopo l’infortunio in Nazionale | PM News >>>
Inoltre, nel video parliamo anche del ritorno di Stefano Pioli a San Siro domenica, delle difficoltà di questa partita, ma anche di un calendario complicatissimo che attende il Milan: dopo aver già giocato col Bologna, con la Juventus e con il Napoli, da qui a fine novembre i rossoneri avranno tantissimi scontri diretti. Dicci nei commenti del video cosa ne pensi e ricordati di iscriverti al canale, attivare la campanella e lasciare il tuo mi piace!
