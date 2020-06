Milan, Fabio Capello compie 74 anni: tantissimi auguri

MILAN NEWS – Fabio Capello, ex calciatore ed ex allenatore del Milan, festeggia oggi il suo compleanno compiendo 74 anni.

Sono tantissimi i successi che Capello ha ottenuto nel corso della sua carriera. Da giocatore, ha vestito la maglia rossonera, nelle ultime 4 stagioni in cui ha giocato, collezionando in totale 87 presenze. Di ruolo centrocampista, nella sua esperienza come giocatore del Milan, Capello mise a segno anche 9 gol. Come allenatore invece, l’ex tecnico fra le altre di Real Madrid e Juventus, ha guidato il Milan per 300 partite (161 vittorie, 94 pareggi, 45 sconfitte).

Il palmares di ‘Don Fabio’ è ricchissimo. Da giocatore Capello, con il Diavolo ha vinto 1 Scudetto e 1 Coppa Italia, mentre da allenatore ha conquistato 4 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, 1 Champions League e 1 Supercoppa europea. Tanti auguri a uno dei pilastri, non solo del Milan, ma anche del calcio italiano in generale.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓