Milan, età media e valore della rosa: cosa cambia dopo il mercato

L'età media del Milan, come riporta il sito transfermarkt, resta comunque bassa dopo la sessione di mercato estiva 2025. I rossoneri restano sotto i 27 anni (26,4 per la precisione). Ad alzare tutto è l'arrivo di Luka Modric, classe 1985. Infatti l'età media del centrocampo sfora i 28 anni (28,3), così come la porta che si attesta sui 28,8. L'attacco scende sotto i 27 (26,3). In difesa la squadra resta molto giovane visti gli investimenti sul futuro come Athekame, Odogu e De Winter. L'età media di questo reparto è di 23,6. Non solo l'età media.
Il sito specializzato, infatti, fa anche il punto sul valore della rosa, reparto per reparto. Il Milan, in totale, sfiora il mezzo miliardo (497,80). Complessivamente, il reparto più costoso è l'attacco (202 milioni), visto che i rossoneri non hanno ceduto pezzi pregiati come Leao e hanno aggiunto un giocatore importante come Nkunku. Valore più basso quello della porta, appena 26,50 nonostante Maignan ancora in squadra. Si sale a 112,30 per la difesa che ha perso pezzi importanti come Theo Hernandez e Thiaw. Infine il centrocampo: qui la 'batosta' è arrivata dalla cessione di Tijjani Reijnders.
La mediana, comunque, è il secondo reparto con più valore del Milan: 157 milioni di euro, questo anche grazie ai tanti investimenti nel reparto.
