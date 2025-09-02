Milan, età media e valore della rosa: cosa cambia dopo il mercato

L'età media del Milan , come riporta il sito transfermarkt, resta comunque bassa dopo la sessione di mercato estiva 2025 . I rossoneri restano sotto i 27 anni (26,4 per la precisione). Ad alzare tutto è l'arrivo di Luka Modric , classe 1985. Infatti l'età media del centrocampo sfora i 28 anni (28,3), così come la porta che si attesta sui 28,8. L'attacco scende sotto i 27 (26,3). In difesa la squadra resta molto giovane visti gli investimenti sul futuro come Athekame, Odogu e De Winter . L'età media di questo r eparto è di 23,6 . Non solo l'età media.

Milan, età media e valore

Il sito specializzato, infatti, fa anche il punto sul valore della rosa, reparto per reparto. Il Milan, in totale, sfiora il mezzo miliardo (497,80). Complessivamente, il reparto più costoso è l'attacco (202 milioni), visto che i rossoneri non hanno ceduto pezzi pregiati come Leao e hanno aggiunto un giocatore importante come Nkunku. Valore più basso quello della porta, appena 26,50 nonostante Maignan ancora in squadra. Si sale a 112,30 per la difesa che ha perso pezzi importanti come Theo Hernandez e Thiaw. Infine il centrocampo: qui la 'batosta' è arrivata dalla cessione di Tijjani Reijnders.