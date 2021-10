Milan, ecco dove e quando sarà operato il portiere Maignan

Mike Maignan, portiere del Milan, dovrà subire un'operazione in artroscopia al polso sinistro. La eseguirà il professor Loris Pegoli

Mike Maignan , portiere del Milan , dovrà subire un intervento in artroscopia al polso sinistro . Lo eseguirà, come annunciato ieri dal club rossonero, il professor Loris Pegoli ( CLICCA QUI PER LEGGERE IL SUO POST SU 'INSTAGRAM' ).

L'operazione di Maignan, dunque, è prevista per oggi, in tardo pomeriggio, presso la stessa clinica. Il responso sulle tempistiche dello stop per l'ex Lille, pertanto, arriverà in serata.