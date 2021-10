Operazione Maignan, il dottor Pegoli: “Notizie ufficiali solo dal Milan!”

Il dottor Loris Pegoli, che opererà Mike Maignan al polso sinistro, ha scritto su 'Instagram' la risposta ai messaggi dei tifosi rossoneri

Daniele Triolo

Il dottor Loris Pegoli, che opererà Mike Maignan al polso sinistro, ha affidato alle sue storie 'Instagram' la risposta ai tanti messaggi dei tifosi rossoneri preoccupati per la situazione del portiere del Diavolo. In molti, infatti, hanno chiesto in privato al professore quanto dovrà stare fuori l'estremo difensore transalpino.

"Buongiorno! Sto ricevendo decine e decine di messaggi che mi chiedono informazioni su un atleta che opererò oggi - ha scritto il dottor Pegoli su Maignan -. Per correttezza nei suo confronti (prima di tutto è un paziente) non darò informazioni (non per cattiveria)".

"Ogni notizia - ha concluso il luminare, taggando nella sua storia social il Milan -, sarà solo per via ufficiale dalla società".