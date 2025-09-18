Milan e Inter, ecco quanto costa abbattere San Siro. Il punto

Negli ultimi giorni si è scaldato il tema riguardante lo stadio a Milano. Calcio e Finanza ha riportato quanto costerebbero i lavori di demolizione di San Siro per Milan e Inter. Sono due le ipotesi in ballo

La giornata di ieri ha sancito un passaggio fondamentale per quanto riguarda la costruzione del nuovo stadio a Milano. La Giunta Comunale, infatti, ha approvato la delibera per la vendita di San Siro e delle zone limitrofe a Milan e Inter. L'iter per la vendita è dunque stato avviato. I prossimi passaggi riguardano la discussione della delibera in alcune commissioni e poi il voto interno al Consiglio Comunale. A proposito della delibera, secondo quanto riporta Calcio e Finanza, la delibera stessa fa emergere una stima rispetto ai costi della demolizione dello stadio.