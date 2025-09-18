Milan e Inter, ecco quanto costa abbattere San Siro. Il punto

Pianeta Milan
Negli ultimi giorni si è scaldato il tema riguardante lo stadio a Milano. Calcio e Finanza ha riportato quanto costerebbero i lavori di demolizione di San Siro per Milan e Inter. Sono due le ipotesi in ballo
La giornata di ieri ha sancito un passaggio fondamentale per quanto riguarda la costruzione del nuovo stadio a Milano. La Giunta Comunale, infatti, ha approvato la delibera per la vendita di San Siro e delle zone limitrofe a Milan e Inter. L'iter per la vendita è dunque stato avviato. I prossimi passaggi riguardano la discussione della delibera in alcune commissioni e poi il voto interno al Consiglio Comunale. A proposito della delibera, secondo quanto riporta Calcio e Finanza, la delibera stessa fa emergere una stima rispetto ai costi della demolizione dello stadio.

Innanzitutto, occorre precisare che le opzioni per la demolizione sono due. La prima riguarda la demolizione totale dell'impianto. La seconda - che coincide con la scelta di Milan e Inter - concerne invece la demolizione parziale dello stadio.

In ogni caso, Calcio e Finanza ha riportato la stima dei costi per entrambe le opzione. La demolizione totale verrebbe a costare 111, 5 milioni di euro. Quella parziale, invece, 126,8 milioni.

