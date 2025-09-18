Lotito e l’audio schock: “Milan, Inter e Roma stanno in mezzo alla m***a!”

La conversazione è poi proseguita quando il tifoso laziale ha chiesto al presidente se tenesse ai propri tifosi: “Certe volte no perché siete scemi: se foste intelligenti ragionereste col vostro cervello, e invece non lo fate. […] Il tifoso è autorizzato ad andare allo stadio, sempre che io voglia. Ma se mi si fate stalking io poi vi emetto il daspo”.

Lotito ha concluso poi con l'attacco ad alcune big, tra cui il Milan: “Lo sai qual è stato il mio errore? Ho sbagliato perché dovevo fare un aumento di capitale e togliermi di mezzo tutti quanti. Come ha fatto Cragnotti, che poi vi ha portato via 150 milioni, come ha fatto la gestione successiva che ha portato via altri 130 milioni. […] La Roma, il Milan e l’Inter stanno in mezzo alla me..da. La Lazio non ha vinto lo Scudetto, ma ringraziando Dio non sta in mezzo alla me…da”.