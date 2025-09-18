Pianeta Milan
Lotito e l’audio schock: “Milan, Inter e Roma stanno in mezzo alla m***a!”

Claudio Lotito, presidente della Lazio
Esce allo scoperto un audio shock che ha scosso l’ambiente biancoceleste, facendo uscire fuori  l’ennesimo scontro del presidente della Lazio Claudio Lotito e un tifoso. La conversazione, riportata da vari siti, fa trasparire un Lotito...
Alessia Scataglini
Esce allo scoperto un audio shock che ha scosso l’ambiente biancoceleste, facendo uscire fuori  l’ennesimo scontro del presidente della Lazio Claudio Lotito e un tifoso. La conversazione, riportata da vari siti, fa trasparire un Lotito arrabbiatissimo. Tra le sue parole esce anche un attacco al Milan.

Lotito, spunta l'audio shock: l'attacco al Milan

Tutto è partito dalle parole del tifoso che, al telefono, ha riferito di essere stanco ed esausto dell'attuale situazione in casa Lazio. Il presidente, arrabbiatissimo ha risposto così: “Se sei un tifoso fai il tifoso. Se non hai i soldi e il presidente sono io segui quello che faccio io, perché fino ad adesso siamo la società più forte dal punto di vista economico che c’è sul mercato.

La conversazione è poi proseguita quando il tifoso laziale ha chiesto al presidente se tenesse ai propri tifosi: “Certe volte no perché siete scemi: se foste intelligenti ragionereste col vostro cervello, e invece non lo fate. […] Il tifoso è autorizzato ad andare allo stadio, sempre che io voglia. Ma se mi si fate stalking io poi vi emetto il daspo”.

Lotito ha concluso poi con l'attacco ad alcune big, tra cui il Milan: Lo sai qual è stato il mio errore? Ho sbagliato perché dovevo fare un aumento di capitale e togliermi di mezzo tutti quanti. Come ha fatto Cragnotti, che poi vi ha portato via 150 milioni, come ha fatto la gestione successiva che ha portato via altri 130 milioni. […] La Roma, il Milan e l’Inter stanno in mezzo alla me..da. La Lazio non ha vinto lo Scudetto, ma ringraziando Dio non sta in mezzo alla me…da”.

