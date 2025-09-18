Italia U20, i convocati di Nunziata: presente un giocatore del Milan

L'Italia Under 20 del Commissario Tecnico, Carmine Nunziata, si prepara al Mondiale, che partirà il 27 settembre e terminerà il 19 ottobre in Cile. Dopo due amichevoli contro l'Inghilterra e la Germania, con la prima vinta per 2-1 e la seconda persa 4-0, Nunziata ha scelto i suoi azzurrini, dove sono presenti un giocatore del Milan e un'ex rossonero: Mattia Liberali (ora al Catanzaro) e Emanuele Sala.