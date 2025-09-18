Italia U20, i convocati di Nunziata: presente un giocatore del Milan

L'Italia Under 20 del Commissario Tecnico, Carmine Nunziata, si prepara al Mondiale, che partirà il 27 settembre e terminerà il 19 ottobre in Cile. Dopo due amichevoli contro l'Inghilterra e la Germania, con la prima vinta per 2-1 e la seconda persa 4-0, Nunziata ha scelto i suoi azzurrini, dove sono presenti un giocatore del Milan e un'ex rossonero: Mattia Liberali (ora al Catanzaro) e Emanuele Sala.
L'Italia esordirà domenica 28 settembre alle ore 22 italiane contro l'Australia, per poi affrontare Cuba il 1 di ottobre (ore 22 italiane) e l'Argentina il 4 ottobre (ore 1:00 italiane). Se si qualificheranno agli ottavi, giocheranno dal 7 al 10 di ottobre, mentre i quarti di finale partiranno l'11 e termineranno il 13 di ottobre. Le semifinali son previste il 15 e 16 ottobre mentre, la finale per il terzo posto e la finale normale andranno in scena il 18 e 19 ottobre alle ore 1:00 italiane, il tutto in diretta su Rai Sport. Ecco, di seguito, l'elenco completo dei convocati:
