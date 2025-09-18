Pianeta Milan
Italia U20, i convocati di Nunziata: presente un giocatore del Milan

Carmine Nunziata, allenatore Italia Under 20
L'Italia Under 20 del Commissario Tecnico, Carmine Nunziata, si prepara al Mondiale: i convocati (presente un giocatore del Milan)
L'Italia Under 20 del Commissario Tecnico, Carmine Nunziata, si prepara al Mondiale, che partirà il 27 settembre e terminerà il 19 ottobre in Cile. Dopo due amichevoli contro l'Inghilterra e la Germania, con la prima vinta per 2-1 e la seconda persa 4-0, Nunziata ha scelto i suoi azzurrini, dove sono presenti un giocatore del Milan e un'ex rossonero: Mattia Liberali (ora al Catanzaro) e Emanuele Sala. 

ItaliaU20: Nunziata convoca gli azzurrini, presente un rossonero

L'Italia esordirà  domenica 28 settembre alle ore 22 italiane contro l'Australia, per poi affrontare Cuba il 1 di ottobre (ore 22 italiane) e l'Argentina il 4 ottobre (ore 1:00 italiane). Se si qualificheranno agli ottavi, giocheranno dal 7 al 10 di ottobre, mentre i quarti di finale partiranno l'11 e termineranno il 13 di ottobre. Le semifinali son previste il 15 e 16 ottobre mentre, la finale per il terzo posto e la finale normale andranno in scena il 18 e 19 ottobre alle ore 1:00 italiane, il tutto in diretta su Rai Sport. Ecco, di seguito, l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: 

  • Alessandro Nunziante (Udinese),

  • Jacopo Seghetti (Livorno),

  • Lapo Siviero (Torino)

    • DIFENSORI: 

  •  Wisdom Amey (Pianese),

  • Cristian Cama (Roma),

  • Christian Corradi (Trento),

  • Emanuel Benjamín de Santana Balbinot (Real Madrid),

  • Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Spezia),

  • Javison Osarumwense Idele (Atalanta)

  • Andrea Natali (AZ Alkmaar);

    • CENTROCAMPISTI:

  •  Alessandro Berretta (Giana Erminio),

  • Mattia Mannini (Juve Stabia),

  • Lorenzo Riccio (Atalanta),

  • Emanuele Sala (Milan),

  • Jacopo Sardo (Monza);

    • LEGGI ANCHE: Milan, campionato e rinnovi: Pulisic e Saelemaekers hanno convito. Sullo stadio...

    ATTACCANTI:

  • Jamal Iddrissou (Inter),

  • Ismael Konate (Empoli),

  • Mattia Liberali (Catanzaro),

  • Mattia Mosconi (Inter),

  • Alvin Obinna Okoro (Juventus),

  • Marco Romano (Genoa).

