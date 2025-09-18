Capuano: “Chi si lamenta della sfuriata di Allegri preferiva Fonseca o Conceicao”

"Sento che ci sono milanisti che si lamentano del lancio della giacca di Allegri e di come gioca il Milan. Evidentemente preferivano Fonseca e Conceicao mentre mi pare di aver capito che gli juventini siano giustamente felicissimi di Tudor, anche dopo una partita alla Allegri. Del resto un anno dopo è difficile trovare vedove di Thiago Motta…".