Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Capuano: “Chi si lamenta della sfuriata di Allegri preferiva Fonseca o Conceicao”

SOCIAL

Capuano: “Chi si lamenta della sfuriata di Allegri preferiva Fonseca o Conceicao”

Milan, Ranocchia: 'La mano di Allegri si vede già'. Ecco come
A parlare della sfuriata di Allegri nel finale di Milan-Bologna, con un tweet sul suo profilo X, è stato Giovanni Capuano
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Milan-Bologna ha alzato diverse polemiche tra personaggi dello spettacolo e opinionisti. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, seduto sulla panchina del Milan dopo più di 10 anni dalla sua ultima volta, ha vinto 1-0 contro il Bologna di Vincenzo Italiano. A portare la partita a casa è stato il centrocampista Luka Modric, arrivato in estate dal Real Madrid a parametro zero.

Oltre ad aver segnato il suo primo gol al Milan, il croato ha vinto pure il titolo di MVP della partita. A far polemica però non è stato solo il mancato rigore, ma anche lo 'spettacolo' fatto da Allegri nel finale di gara. A parlarne, con un tweet sul suo profilo X, è stato Giovanni Capuano. Ecco, di seguito, le sue parole:

LEGGI ANCHE

Capuano: "Milanisti che si lamentano di Allegri?Preferivano Fonseca e..."

—  

LEGGI ANCHE: Milan, campionato e rinnovi: Pulisic e Saelemaekers hanno convito. Sullo stadio...

"Sento che ci sono milanisti che si lamentano del lancio della giacca di Allegri e di come gioca il Milan. Evidentemente preferivano Fonseca e Conceicao mentre mi pare di aver capito che gli juventini siano giustamente felicissimi di Tudor, anche dopo una partita alla Allegri. Del resto un anno dopo è difficile trovare vedove di Thiago Motta…".

Leggi anche
Milan, campionato e rinnovi: Pulisic e Saelemaekers hanno convito. Sullo stadio…
Ex Milan, Bonucci brilla tra i nuovi allenatori UEFA A

© RIPRODUZIONE RISERVATA