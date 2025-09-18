Ex Milan, Bonucci brilla tra i nuovi allenatori UEFA A

Sono stati resi noti dalla FIGC i nuovi volti degli allenatori UEFA A: Bonucci, ex giocatore del Milan, migliore del corso

Sono stati resi noti dalla FIGC i nuovi volti degli allenatori UEFA A che, nei giorni passati, hanno superato a Coverciano, centro tecnico della FIGC, gli esami previsti. Tra i tanti nomi, uno spicca con maggior luce: si tratta di Leonardo Bonucci, ex giocatore di Juventus, Milan e della Nazionale Italiana, con ben 121 presenze in azzurro.