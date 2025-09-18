Ex Milan, Bonucci brilla tra i nuovi allenatori UEFA A

Oltre a tutti questi nomi, se ne aggiungono altri ben noti alla Serie A: Gabriel Paletta (ex Milan), Miguel Veloso (ex calciatore di Genoa e Verona e ora collaboratore all'Atalanta con Ivan Juric).
EX MILAN
Sono stati resi noti dalla FIGC i nuovi volti degli allenatori UEFA A che, nei giorni passati, hanno superato a Coverciano, centro tecnico della FIGC, gli esami previsti. Tra i tanti nomi, uno spicca con maggior luce: si tratta di Leonardo Bonucci, ex giocatore di Juventus, Milan e della Nazionale Italiana, con ben 121 presenze in azzurro.
Il campione d'Europa del 2021, insieme a Laura Brambilla, match analyst del Como Women, è risultato essere uno dei migliori 'alunni' del corso. Va anche riferito che, altre prove importanti son state sostenute dal collaboratore di Mourinho al Fenerbahce, Roberto Crivella; Daniele Dossena, ex giocatore del Cagliari e allenatore della Pro Patria; Massimo Crivellaro, collabora dell'ex allenatore del Milan Vincenzo Montella, attuale CT della nazionale turca.
Oltre a tutti questi nomi, se ne aggiungono altri ben noti alla Serie A: Gabriel Paletta (ex Milan), Miguel Veloso (ex calciatore di Genoa e Verona e ora collaboratore all'Atalanta con Ivan Juric).
