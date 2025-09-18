Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Da Londra a Milano: chi è Norman Foster, l’archistar scelta per il nuovo San Siro

ULTIME MILAN NEWS

Da Londra a Milano: chi è Norman Foster, l’archistar scelta per il nuovo San Siro

Da Londra a Milano: chi è Norman Foster, l’archistar scelta per il nuovo San Siro - immagine 1
Con il si della Giunta, San Siro sarà venduto a Milan ed Inter. Scopriamo assieme chi è Norman Foster, colui che costruirà il nuovo stadio
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Con l'approvazione della Giunta Comunale, arrivata nella giornata di ieri, San Siro sarà venduto a Milan ed Inter, con i due club che hanno l'intento di costruire il nuovo impianto proprio dove sorge ora lo Stadio Meazza. La costruzione, però, è stata affidata al britannico Norman Foster.  Scopriamo insieme chi è e cos'ha costruito in giro per il mondo.

San Siro: chi è Norman Foster, l'archistar del nuovo stadio di Milan ed Inter

—  

Non è un nome nuovo nel mondo del calcio mondiale. Norman Foster, 90enne archistar britannica, è stato scelto per la costruzione del nuovo impianto di Milan ed Inter, che sorgerà nell'area dove risiede l'attuale San Siro. A Londra si è già occupato della costruzione del ‘nuovo’ Wembley, ma non è tutto. I suoi progetti sono arrivati fino in Qatar per i mondiali di calcio: l'inglese, infatti, ha realizzato anche il Lusail Stadium, stadio usato per la finale tra l'Argentina di Messi e la Francia di Kylian Mbappè.

LEGGI ANCHE

Nato il 1° giugno 1935 a Manchester, ha fondato successivamente lo studio di architettura Foster and Partners. La sua mano si nota subito: riesce ad integrare il contesto urbano, quello storico e ambientale nel migliore dei modi . Nel 1990 è stato nominato Sir dalla regina Elisabetta II per i suoi contributi all’architettura inglese e, soprattutto, mondiale. Un'altra carica importante è arrivata nel lontano 1997, quando è stato proclamato Compagno d’Onore (Companion of Honour). Successivamente, nel '99, la regina Elisabetta II lo ha definito Lord Foster of Thames Bank, rendendolo membro della Camera dei Lord inglese.

I suoi progetti: dalla Valiant Tower al padiglione durante l'Expo di Milano

—  

Oltre ad aver progettato diversi stadi in giro per il mondo, Norman Foster ha realizzato anche altri tipi di architetture. Tra i progetti più celebri e importanti, infatti, spiccano: l'aeroporto di Hong Kong, noto a tutto il mondo per il suo design futuristico,  la nuova sede del Municipio inglese (London City Hall) e, sempre a Londra, ha progettato anche la Valiant Tower, aperta nel 2020, il Millennium Bridge e il National Police Memorial . Non solo costruzioni da zero, ma anche ristrutturazioni: l'inglese si è occupato del Reichstag di Berlino, sede del parlamento tedesco, dove ha costruito una enorme cupola trasparente al di sopra.

LEGGI ANCHE: Milan, il calciomercato non finisce mai: sotto con 3 rinnovi chiave. Poi ... >>>

La sua mano, però, è arrivata anche nel BelPaese: nel 2015, ormai ben 10 anni fa, si è occupato della cura e della costruzione del padiglione degli Emirati Arabi Uniti durante l'Expo di Milano mentre, a Piazza Liberty, ha ideato e costruito un Apple Store.

 

Leggi anche
Milan, da Hershey a San Siro: Pulisic compie 27 anni!
Verso Udinese-Milan: problemi per i friulani, assenti due pedine

© RIPRODUZIONE RISERVATA