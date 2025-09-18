Milan, da Hershey a San Siro: Pulisic compie 27 anni!

Oggi, giovedì 18 settembre 2025, Christian Pulisic spegne 27 candeline. Arrivato al Milan nell'estate del 2023 per soli 20 milioni di euro, l'americano si è subito imposto in Serie A vincendo il titolo di miglior giocatore del mese di agosto. Da quando ha messo piede a Milanello, 'Captain America' ha collezionato 73 presenze e messo a segno 23 gol. Ecco, di seguito, gli auguri da parte del Milan :

Il Milan celebra Pulisic: l'americano spegne 27 candeline

(Fonte acmilan.com) - Per lui è il terzo compleanno con la nostra maglia, i nostri colori che tanto bene ha saputo rappresentare in questi primi anni rossoneri a suon di gol e grandi prestazioni. Oggi il mondo milanista si prende un momento per festeggiare Christian Pulisic, nel giorno in cui il nativo di Hershey compie 27 anni. Tante le istantanee memorabili che hanno finora accompagnato l'esperienza al Milan del giocatore americano, e l'augurio per il futuro è che si possano scrivere tante nuove pagine indimenticabili insieme. Tanti auguri, Chris!