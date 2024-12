Milan , De Ketelaere sta giocando in modo sopraffino con l'Atalanta di Gasperini. Anche ieri sera è stato decisivo, con una doppietta d'autore nella rimonta contro l'Empoli. Anche grazie al belga, la Dea si trova in testa in Serie A e non è più una sorpresa ormai. De Ketelaere è completamente cambiato: con il Milan di Stefano Pioli è stato un'ombra, un fantasma che ha prodotto un solo assist. Con l'Atalanta, in 74 presenze totali, siamo già a 24 gol e 20 assist (dati transfermarkt). Numeri impressionanti, anche considerando il come era arrivato alla Dea. Un attaccante quasi svilito dalla sua brutta esperienza al Milan. Come detto, Stefano Pioli non è mai riuscito a crearli il giusto contesto intorno, ma cosa avrebbe fatto Fonseca col belga? Sarebbe stato utile?

Milan, a Fonseca manca De Ketelaere? Ecco cosa avrebbe potuto dare

Al momento, Paulo Fonseca può contare su un solo giocatore in grado di giocare sul tutto il fronte offensivo e stiamo parlando di Christian Pulisic. Lo statunitense gioca da trequartista sulla carta, ma poi fa tutto, abbassandosi anche da mezzala e collegando tutto il gioco rossonero. In attacco, poi, sia Morata che Abraham stanno facendo estrema fatica a segnare: solamente 10 gol in due in tutte le competizioni. Pochi per una squadra come il Milan. Ed è per questo che se anche la difesa rossonera sembra essersi aggiustata, il Diavolo fa fatica a vincere con continuità. Manca terribilmente un giocatore come De Ketelaere: nell'Atalanta gioca nei due dietro la prima punta, ma ha dimostrato di avere un fiuto del gol clamoroso, oltre a grandi capacità di creare gioco. Nel Milan di Fonseca, il belga avrebbe potuto dare tanto, sia in fase di costruzione, sia in fase realizzativa, due fondamentali in cui il Milan sta facendo estrema fatica. E' vero che col senno del poi è tutto più semplice, ma è il caso di dire che De Ketelaere avrebbe fatto comodissimo a questo Milan in difficoltà.