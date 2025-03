Milan, Conceicao può rimanere in panchina: sì, ma dipende da due fattori

Uno dei temi più caldi delle ultime settimane in casa Milan è senza ombra di dubbio il casting per il nome dell'allenatore che si siederà in panchina nella prossima stagione, al posto di Sérgio Conceicao. Si sono fatti molti nomi, dal più classico dei Massimiliano Allegri, spinto a più riprese da Giovanni Galeone, fino all'emergente Cesc Fabregas. Nel mezzo anche Antonio Conte, il cui futuro non è ancora certo, Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini e tanti altri con meno credenziali allo stato attuale. E se dovesse invece rimanere il lusitano? Questi discorsi sono emersi partendo dal presupposto che l'ex Porto se ne andrà via, ma non è detto che non possa rimanere.