Milan, Conceicao: “In 30 giorni 9 partite: non riesco a dare identità”

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha partecipato al 'Coimbra Football Congress 2025', durante il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate integralmente da 'diretta.it'. Sulle difficoltà al Milan, Conceicao ha detto: "In 30 giorni abbiamo giocato nove partite. Non abbiamo avuto tempo per allenarci, il che è estremamente difficile e significa che non riesco a dare la mia identità alla squadra".