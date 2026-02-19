Pianeta Milan
MILAN-COMO

Milan-Como 1-1: Leao risponde a Nico Paz, ma niente accorcio sull’Inter

Il Milan esce da San Siro con un fortissimo amaro in bocca: 1-1 contro il Como di Fabregas, il resoconto del match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan esce da San Siro con un fortissimo amaro in bocca. I rossoneri di Max Allegri non vanno oltre l'1-1 in casa contro il Como: a segno Nico Paz e Rafael Leao. Il punto collezionato contro i lariani fa mantenere al Milan il secondo posto in classifica a quota 54 punti, continuando anche la striscia d'imbattibilità. Niente accorcio all'Inter capolista. Ecco, di seguito, il resoconto del match;

(Fonte acmilan.com) - Il Milan ha affrontato il Como nella 24ª giornata di Serie A, terminando con un pareggio per 1-1. La partita è stata equilibrata, con il Como che ha aperto le marcature al 31' grazie a un gol di Nico Paz. I rossoneri hanno risposto nel secondo tempo con Rafael Leão, che ha segnato al 63' su assist di Ardon Jashari. Questo risultato mantiene il Milan al secondo posto in classifica con 54 punti, consolidando i rossoneri nella corsa alla prossima Champions League. Nonostante il pareggio, il Milan continua la sua striscia di imbattibilità in campionato - giunta oggi a 24 partite - dimostrando solidità e determinazione.

La squadra di Allegri ha mostrato un buon gioco, ma ha faticato a concretizzare le occasioni create. Il Como ha difeso con ordine, rendendo difficile per i rossoneri trovare spazi. Nel secondo tempo, il Milan ha aumentato la pressione e ha trovato il pareggio con un gran gol di Leão, capace di sfruttare un assist eccellente di Jashari. Nonostante  un finale concitato - espulso Mister Allegri all'81' - i rossoneri hanno continuato a cercare il gol della vittoria, ma senza successo. La prestazione complessiva è stata positiva, con buone trame di gioco e una difesa solida: segnali che fanno ben sperare in vista dei prossimi impegni, a partire da Milan-Parma domenica prossima.

LA CRONACA

Il primo tempo è iniziato con un ritmo intenso, con entrambe le squadre che cercavano di prendere il controllo del gioco senza però generare molte occasioni da gol nei primi minuti. Dopo una parata di Butez su Leão al 30', due minuti dopo il Como è passato in vantaggio grazie a un tiro di Nico Paz che ha preso in controtempo Maignan. Il Milan ha cercato di reagire immediatamente, ma ha trovato difficoltà a superare la difesa avversaria. Al 34', Tomori ha avuto un'occasione per pareggiare, ma la sua girata è stato parata da Butez. Ospiti vicini anche al raddoppio, con Maignan che è dovuto intervenire su un tiro di Sergi Roberto al 39'.

Mister Allegri ha provato a girare la sfida con delle sostituzioni in avvio di ripresa, e al 63' Leão ha trovato il gol del pareggio con un tiro preciso dalla distanza, valorizzando l'assist di Jashari. Rossoneri vicini al vantaggio al 70', con il cross di Saelemaekers per la torsione di Fofana terminata sopra la traversa. La partita è diventata più fisica, con diverse ammonizioni per entrambe le squadre. Finale concitato, con un rosso per parte tra le panchine (Allegri in casa rossonera), e opportunità da una parte e dall'altra: Pulisic all'84', Douvikas all'87' e soprattutto Rodríguez e Valle in pieno recupero. Nonostante gli sforzi, il risultato è rimasto sull'1-1 fino al fischio finale

IL TABELLINO

MILAN-COMO 1-1

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović (1'st Gabbia); Athekame (11'st Saelemaekers), Jashari, Modrić, Ricci (11'st Fofana), Bartesaghi; Nkunku (17'st Füllkrug), Leão (37'st Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu; Loftus-Cheek. All.: Allegri.

COMO (3-5-2): Butez; Kempf, Ramón, Diego Carlos; Vojvoda (45'st Smolčić), Perrone, Caqueret (33'st Rodríguez), Roberto (34'st Da Cunha), Van der Brempt (26'st Valle); Paz (26'st Douvikas), Baturina. A disp.: Čavlina, Törnqvist, Vigorito; Moreno; Lahdo; Addai, Kühn. All.: Fàbregas.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Gol: 32' Paz (C), 19'st Leão (M).

Ammoniti: 8'st Paz (C), 18'st Butez (C), 23'st Ramón (C), 23'st Leão (M), 42'st Saelemaekers (M).

Espulso: 36'st Allegri (M) dalla panchina.

