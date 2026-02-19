«È stato un uomo formidabile. Mi compiaccio di vedere che, purtroppo dopo la sua morte, anche i suoi oppositori riconoscono i meriti che ha avuto, perché ha avuto meriti imprenditoriali pazzeschi, meriti sportivi pazzeschi, meriti politici pure. Quante sono le persone nel mondo che possono vantare successi così importanti in tre campi diversi, in un grande paese come l’Italia? L’Italia è un grande paese. Da quel punto di vista Berlusconi è stato un uomo eccezionale».
Sull'aggiornare la bacheca dei trofei: «Porca miseria, certo che voglio aggiornarla! I tempi non sono stati facilissimi, ma mi sembra che nell’insieme abbiamo preso un percorso positivo».
Su Fondazione Milan: «A me piace molto utilizzare Fondazione Milan per utilizzare questo grande nome del Club ed intervenire su tanti campi della vita sociale. Oggi è stato un esempio di quello che facciamo. Lanciamo 2-3-4 progetti importanti all’anno, e devo dire con grandi risultati, che da un lato contribuiscono a fare del bene e tra l’altro accrescono la reputazione del nostro Club»
© RIPRODUZIONE RISERVATA