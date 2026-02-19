Milan, parla Scaroni

Su Berlusconi: «Domani è l’anniversario di quando Silvio Berlusconi ha comprato il Milan. È una data importante, una grande percentuali di questi trofei la dobbiamo a lui. Venivo a vedere le partite, purtroppo non tutte quelle che volevo perché erano gli anni in cui ero all’ENI e all’ENI il weekend lo si passa nei paesi musulmani. Non festeggiano la domenica come noi, ma festeggiano il venerdì, e quindi il weekend purtroppo non ero mai a Milano e non ho visto molte partite in quel periodo. Però le seguivo molto».