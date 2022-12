Milan, colloquio tra Mike Maignan e Paolo Maldini a Dubai

Il Milan , in ritiro a Dubai, ha potuto testare la sua forma fisica a pochi giorni dalla ripresa della Serie A. Si perché la partita contro la Salernitana è dietro l'angolo. Stefano Pioli ha potuto sperimentare un po' di cose. Chi è mancato in questi giorni è Mike Maignan . Il portiere del Milan è ancora in bacino di carenaggio.

Milan, Maignan a colloquio con Maldini

Come hanno mostrato le telecamere di SkySport24, mentre la squadra rossonera è impegnata nel secondo allenamento di oggi a Dubai, a bordocampo c'è stato un colloquio tra il dt milanista Paolo Maldini e Mike Maignan. Il portiere, al momento, è ancora ai box per il problema al polpaccio e i tempi di recupero si sarebbero allungati dopo un'ulteriore ricaduta. La sua presenza per la ripresa della Serie A contro la Salernitana resta in forte dubbio. Per questo a gennaio, si potrebbe anche pensare a portare al Milan, da subito, Sportiello. Lo scudetto e il mancato rinnovo: Kessie, compleanno nell’ombra di Barcellona