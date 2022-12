Milan, altro problema per Maignan: può arrivare subito Sportiello

Mike Maignan, portiere del Milan, è alle prese con il recupero dal duplice infortunio al polpaccio. Che non procede come dovrebbe. Il punto

Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport' a Dubai, nel ritiro invernale del Milan, ci sarebbe un nuovo, piccolo, problema per Mike Maignan.

Il portiere francese del Milan, classe 1995, è alle prese, come noto, con il recupero da un duplice infortunio al polpaccio. Il muscolo, però, non avrebbe reagito come ci si sarebbe aspettato.

Milan, Maignan di nuovo fermo ai box — È alta, dunque, la cautela sulle condizioni fisiche dell'ex Lille e PSG. È bene specificare come non si tratti di una ricaduta. Il Milan non vuole forzare i tempi per il suo rientro.

Al ritorno dei rossoneri a Milano, però, ci saranno esami strumentali e test per Maignan: decisivi, pertanto, i prossimi 10 giorni. Cosa può succedere ora?

Nel caso il nuovo problema di Maignan fosse di poco conto, con il portiere pronto a tornare per Milan-Roma (8 gennaio 2023), il club di Via Aldo Rossi sul mercato non farebbe nulla ed attenderebbe il rientro del francese.

Con un problema serio, Sportiello subito in rossonero — Nel caso in cui, invece, il recupero di 'Magic Mike' dovesse ancora andare per le lunghe, i rossoneri potrebbero anticipare l'arrivo a Milano di Marco Sportiello, già preso per la prossima stagione a parametro zero.

In quella circostanza, il Milan dovrebbe trovare un accordo con l'Atalanta per liberarlo con sei mesi di anticipo sulla naturale scadenza del contratto.