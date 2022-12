Calciomercato Milan – Prenotato Sportiello: sostituirà Tatarusanu

Sarà Marco Sportiello il primo colpo di calciomercato del Milan per l'estate 2023. Prenderà il posto di Ciprian Tatarusanu come secondo

Sarà Marco Sportiello il primo colpo di calciomercato del Milan per l'estate 2023. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come il Diavolo abbia prenotato il portiere dell'Atalanta, classe 1992, per la prossima stagione come vice di Mike Maignan.