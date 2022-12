Calciomercato Milan – Centrocampo, idea clamorosa per gennaio: le news

Il calciomercato di gennaio si avvicina e il Milan potrebbe mettere a segno un grande colpo. A condizioni economiche di favore. Il punto

Daniele Triolo

Il calciomercato di gennaio si avvicina e il Milan potrebbe mettere a segno un grande colpo a centrocampo. Perché proprio lì in mezzo al campo, quando, per esempio, sulla trequarti Brahim Díaz si accende ad intermittenza e Charles De Ketelaere ancora non riesce ad imporsi in rossonero?

Perché il Milan ha preso coscienza di due cose. La prima è che Sandro Tonali e Ismaël Bennacer sono fortissimi e meritano spazio con continuità e assiduità. La seconda, però, è che entrambi, ad oggi, non hanno un ricambio all'altezza o un giocatore che, di fatto, possa giocare al loro fianco.

Calciomercato Milan, possibile un nuovo tentativo per Renato Sanches? — Consentendo a mister Stefano Pioli di poter conferire maggiore solidità alla squadra, così come avveniva nella seconda parte della scorsa stagione, quella dello Scudetto, con Franck Kessié. Il Milan, come si ricorderà, aveva individuato nel calciomercato estivo passato il giocatore ideale per sostituire l'ivoriano: Renato Sanches.

Il centrocampista portoghese, classe 1997, ha aspettato a lungo una mossa del Diavolo. Il Milan, però, all'epoca era frenato dalla cessione societaria e dal ritardo nel rinnovo del contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara. All'orizzonte, dunque, è comparso il PSG che, con un'offerta contrattuale decisamente più vantaggiosa, ha strappato il sì dell'ex Bayern Monaco e Lille.

A Parigi gioca poco: ha perso anche i Mondiali in Qatar — A Parigi, per Renato Sanches, non sta però andando benissimo. Fin qui il giocatore ha totalizzato appena 456' in 13 partite tra Ligue 1 e Champions League, per una media di 35' per partita. Nel mezzo, un paio di infortuni muscolari, di quelli che ne hanno sempre caratterizzato la carriera.

Secondo 'SportPaper', dunque, Renato Sanches starebbe meditando di lasciare Parigi già a gennaio. Giocando poco, infatti, ha anche perso il treno dei Mondiali in Qatar. Nel caso in cui il centrocampista decidesse di lasciare il PSG alla ricerca di una vetrina, il Diavolo potrebbe farsi trovare pronto. Con la regia dell'agente Jorge Mendes, in buoni rapporti con la dirigenza del club di Via Aldo Rossi. Milan, che colpo dal Bayern! Le ultime news di mercato >>>