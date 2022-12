Calciomercato Milan – Diavolo, che colpo dal Bayern! Le ultime news

Mondiali finiti, tra poco il campionato di Serie A ripartirà ma l'attenzione dei tifosi del Milan, al momento, è sul calciomercato, che riaprirà ufficialmente i battenti a gennaio. Il Diavolo non dovrebbe fare troppi ritocchi alla rosa, che i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara giudicano sufficiente per perseguire gli obiettivi stagionali. Ma in estate sarà tutta un'altra storia. Plausibile, infatti, che si possa intervenire ancora una volta sulla trequarti.